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6 июля 2017, 18:03 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Астана» победила «Кайсар» и оторвалась от «Кайрата» на восемь очков в КПЛ

Футболисты «Астаны» обыграли «Кайсар» в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 6 июля, на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 2:0.

На 14-й минуте красивым дальним ударом счет открыл ганский нападающий Патрик Твумаси. Второй мяч «Астана» забила уже после перерыва. На этот раз Твумаси выступил в роли ассистента — на 71-й минуте после его подачи со штрафного отличился защитник Юрий Логвиненко.

Для «Астаны» эта победа стала 15-й в КПЛ-2017 и четвертой подряд. С 48 очками действующий чемпион возглавляет таблицу и на восемь баллов опережает «Кайрат», который пока провел на матч меньше.

Поражение в столице продлило для «Кайсара» серию без побед до шести игр. Кызылординский клуб не может выиграть в гостях седьмой подряд матч. С 20 очками «Кайсар» идет на шестом месте, имея в своем пассиве шесть поражений.

Остальные матчи 19-го тура КПЛ пройдут с 8 по 10 июля.

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