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6 июля 2017, 17:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«МЮ» опубликовал и удалил фото «пузатого» Мхитаряна

«Манчестер Юнайтед» в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию полузащитника Генриха Мхитаряна в новой форме на сезон-2017/18.

Манчестер Юнайтед в своем официальном <span class=error>Твиттере</span> опубликовал <span class=stop>фото</span><span class=error>графию</span> полузащитника Генриха Мхитаряна в новой форме на сезон-2017/18. Увеличить
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Снимок тут же стал объектом шуток, поскольку у армянского футболиста отчетливо виден выступающий живот. «МЮ» быстро удалил фото, но было поздно — оно уже разошлось в интернете.

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