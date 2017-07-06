«МЮ» опубликовал и удалил фото «пузатого» Мхитаряна

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Снимок тут же стал объектом шуток, поскольку у армянского футболиста отчетливо виден выступающий живот. «МЮ» быстро удалил фото, но было поздно — оно уже разошлось в интернете.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Mkhitaryan looks like you before you accidentally walked into a gym. <a href="https://t.co/O5EqWrYGyg">pic.twitter.com/O5EqWrYGyg</a></p>— A L E X I ✌? (@AlexiWheeler) <a href="https://twitter.com/AlexiWheeler/status/882963129478639617">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>