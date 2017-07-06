«МЮ» опубликовал и удалил фото «пузатого» Мхитаряна
«Манчестер Юнайтед» в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию полузащитника Генриха Мхитаряна в новой форме на сезон-2017/18.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Снимок тут же стал объектом шуток, поскольку у армянского футболиста отчетливо виден выступающий живот. «МЮ» быстро удалил фото, но было поздно — оно уже разошлось в интернете.
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