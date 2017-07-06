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С одной стороны, это самое дорогое приобретение в истории лондонского клуба. Покупка у «Реала» Езила в 2013 году обошлась, по данным сайта transfermarkt.com в 47 миллионов евро. С другой, рекордную продажу совершил «Лион». Около месяца назад Толиссо отправился из этого клуба в «Баварию» за 41,5 миллиона евро (плюс 6 миллионов бонусов). Теперь эта сделка по сумме только вторая.

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ЛИОНСКИЙ КОНВЕЙЕР ТАЛАНТОВ

Ляказетт — уже 12-й воспитанник академии «Лиона», проданный клубом с лета 2013 года, когда юный Марсьяль был отпущен в «Монако» за 5 миллионов. Тот трансфер вызывал впоследствии недоумение, поскольку «Монако» спустя два года перепродал нападающего в «МЮ» в 12 раз дороже. Но, так или иначе, 11 человек за четыре года, не считая Ляказетта, «Лион» отдал за 100 миллионов. «Монако» продал за этот период пятерых своих воспитанников за 55 миллионов.

Об уходе 26-летнего Ляказетта сообщил на финише французского чемпионата главный тренер Брюно Женезьо. «Это важнейший игрок, с которым у меня сложились отличные отношения. Придется искать ему преемника, хотя клона не найти», — сказал тренер.

ПОДВИНУЛ ИБРАГИМОВИЧА

Выступая за «Лион» с 2010 года (он дебютировал 5 мая в матче с «Осером»), Ляказетт провел 275 матчей и забил 129 голов. В чемпионате Франции у него 203 игры и ровно 100 мячей (еще по 7 — в Кубке Франции и Кубке лиги плюс 15 — в еврокубках).

Звездным для него стал сезон-2014/15, когда Александр, поразив ворота соперников в национальном первенстве 27 раз, стал лучшим бомбардиром турнира и был признан лучшим футболистом французской лиги. Это был единственный из четырех сезонов, проведенных Ибрагимовичем во Франции, когда была нарушена гегемония шведа. Тогда Ляказетта хотели приобрести многие клубы, включая «ПСЖ». Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас так прокомментировал парижские притязания: «Если могут выложить 100 миллионов евро, будем разговаривать».

Ляказетт продлил контракт до 2019 года, но в следующем сезоне был не столь эффективен. Разошелся во второй половине чемпионата, довел число забитых мячей до 21, но Ибрагимовича было не догнать (38). Наконец, в минувшем сезоне лионец записал на свой счет даже больше, чем двумя годами ранее — 28 голов, однако на счету Кавани («ПСЖ») их оказалось 35. Вместе с тем Ляказетт стал первым футболистом, которому удалось превысить отметку в 20 мячей на протяжении трех сезонов подряд с тех пор, как на рубеже 80-х и 90-х годов Папен добился этого в четырех чемпионатах кряду.

КУМИР ДЕТСТВА — АНРИ

«В детстве всегда мечтал играть за “Арсенал”, потому что за него выступали Тьерри Анри и другие французы, — заявил после подписания контракта Ляказетт. — В клубе давно работает один и тот же тренер. Это говорит о стабильности клуба, которая мне нравится».

Встреча с Анри произошла у Ляказетта в июле 2013 года в Нью-Йорке, где «Лион» готовился к сезону. Позже нападающий говорил, что разговор с великим нападающим его встряхнул. «Когда видишь, что этот человек всегда стремился прогрессировать, уже имея за спиной массу достижений, понимаешь, что надо постоянно трудиться», — заявил он газете Le Parisien.

По происхождению Анри и Ляказетт — антильцы. Так называют во Франции выходцев с островов в Карибском море. Отец Анри родом с Гваделупы, а мать — с соседней Мартиники, хотя сам Тьерри появился на свет под Парижем. У Ляказетта гваделупские корни.

К слову, Гваделупа — заморский департамент Франции. Смешно иногда слышать по нашему телевидению в применении к Фибелю, что есть такое государство.

СНАЧАЛА БЫЛО ПЛАВАНИЕ

Александр родился в Лионе и вырос в районе Мермоз на юго-востоке этого города, где с детства вместе с тремя старшими братьями гонял мяч на искусственном поле под окнами своей 13-этажки. Оттуда он переехал, когда уже стал футболистом основного состава «Лиона», но часто навещает родных. Как писала газета Le Parisien, опросившая людей, которые знали будущего бомбардира с детства, у него была репутация воспитанного ребенка, даже слишком застенчивого. Чтобы он «несколько раскрепостился», родители отдали его поначалу в плавание.

В футбольную школу «Лиона» Александр попал в 12-летнем возрасте. Долго оставался в тени сверстников — Гренье, которого «Лион» одолжил в прошлом сезоне «Роме», и Тафера, ныне форварда швейцарского «Санкт-Галлена». Вместе с ними, а также Гризманном и в последующем игроком «Рубина» Мавинга Ляказетт принял участие в домашнем юношеском чемпионате Европы 2010 года и забил в финале победный гол в ворота Испании (2:1).

«В футболе надо уметь проявлять терпение. Ляказетт не сваливал вину на других, а продолжал упорно работать», — говорил о нападающем Реми Гард, в прошлом главный тренер «Лиона».

ПЕРСПЕКТИВА КОНКУРЕНЦИИ С ЖИРУ

Тоже воспитанник «Лиона», Гард был первым капитаном-иностранцем «канониров». Вместе с Виейра они в августе 1996 года подписали в один день контракты с «Арсеналом» и стали французами-пионерами в этом клубе. Уже было известно, что командой будет руководить их соотечественник, но Арсен Венгер возглавил ее в начале октября, когда закончилось действие контракта с японским клубом «Нагоя Грампус Эйт». Всего в «Арсенале» до сих пор побывало 29 футболистов из страны по другую сторону Ла-Манша. Ляказетт — тридцатый.

Вот список французов-арсенальцев: Реми Гард (1996−1999), Патрик Виейра (1996−2005), Жиль Гриманди (1997−2002), Эмманюэль Пети (1997−2000), Николя Анелька (1997−1999), Давид Гронден (1997−1998), Тьерри Анри (1999−2007), Жереми Альядьер (2001−2007), Робер Пирес (2000−2006), Сильвен Вильторд (2000−2004), Паскаль Сиган (2002−2006), Гаэль Клиши (2003−2011), Гийом Вармюз (2003), Матье Фламини (2004−2008 и 2013−2016), Арман Траоре (2005−2011), Абу Диаби (2006−2015), Вильям Галлас (2006−2010), Бакари Санья (2007−2014), Лассана Диарра (2007−2008), Жиль Суну (2007−2011), Франсис Кокелен (2008 — ?), Самир Насри (2008−2011), Микаэль Сильвестр (2008−2010), Лоран Косьельни (2010-?), Себастьян Скиллачи (2010−2013), Оливье Жиру (2012 — ?), Яя Саного (2013−2017), Матье Дебюши (2014-?), Жефф Рен-Аделаид (2015-?).

Французская община в клубе по-прежнему внушительна, она насчитывает пять человек, так что Ляказетт найдет, с кем поговорить на родном языке. При этом «Арсенал» имеет виды на полузащитника «Монако» Лемара и, как знать, вдруг заполучит еще Мбаппе. Правда, вопросы и без того вызывает будущее 30-летнего Жиру. С приходом более молодого, но уже зрелого мастера Ляказетта, который, согласно британским СМИ, стал самым высокооплачиваемым футболистом клуба с зарплатой в 11 миллионов евро в год, игровое время этого нападающего сборной Франции рискует в сезон, предшествующий чемпионату мира, сократиться. Вряд ли Венгер будет играть со сдвоенным центром. 4 июня Жиру заявил, что связывает свое будущее с «Арсеналом», но на тот момент вопрос с трансфером Ляказетта еще не был решен.

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ПАДЕТ ЛИ РЕКОРД?

На сегодня сделка по Ляказетту — самая крупная в межсезонье. Переход Бернарду Силвы из «Монако» в «Манчестер Сити» стоил 50 миллионов. Правда, остается неясным будущее Кильяна Мбаппе, чье изображение уже красуется на официальном клубном плакате, представляющем форму «Монако» в новом сезоне. Если нападающий все-таки покинет этим летом клуб из княжества, то все трансферные рекорды падут.

Президент «Реала» Флорентино Перес на днях заявил EsRadio, что 18-летнему парню трудно сразу подыскать место основного игрока в составе «Королевского клуба». «Откровенно говоря, не знаю, придет ли он к нам в этом году, — сказал президент. — Решать Зидану. Но он должен мне также сказать, кто покинет «Реал».

Вместе с тем активизировался «ПСЖ». Наконец, согласно британской Daily Mirror, 125 миллионов фунтов (примерно 143 миллиона евро) готов уплатить за Мбаппе «Арсенал», что позволило бы лондонцам создать в преддверии ЧМ-2018, на радость Дидье Дешаму, еще одну клубную французскую связку в атаке, помимо дуэта Гризманн — Гамейро в мадридском «Атлетико».

Поначалу Ляказетт хотел перейти как раз в «Атлетико», за который играет его приятель Гризманн. Но ФИФА запретила испанскому клубу регистрировать новичков за нарушения правил при подписании контрактов с футболистами в возрасте до 18 лет.

КЛУБ СМЕНИЛ, ФАМИЛИЮ ОСТАВИЛ

Очевидно, что, переходя в «Арсенал», Ляказетт имеет в виду и чемпионат мира в России. Он дебютировал в национальной команде 5 июня 2013 года, выйдя на замену в товарищеской встрече с Уругваем. Спустя почти два года забил первый гол за сборную в товарищеском матче с Данией. Пока это его единственный мяч в ее составе за 11 игр. Перед Euro-2016 Ляказетт числился среди восьми запасных, готовых влиться в команду в случае чьей-либо травмы, но, в отличие от своего друга и тоже резервиста Юмтити, участником турнира не стал. Выбор Дешама приходился на других. Ляказетт же в связи с этим так высказался в конце прошлого года на страницах лионской газеты Le Progres:

— От меня хотят голов. Я их забиваю, но этого недостаточно. Не знаю, может быть, чемпионат недостаточно силен. Уважаю решения главного тренера сборной, но задаюсь вопросом: может, при моих статистических показателях надо сменить фамилию и клуб?

Фамилию — точно нет. Что касается клуба, то Дешам признался в декабре на волне RMC: «Не хочу принижать французскую лигу, но больше сужу об игроках по матчам Лиги чемпионов».