Гетце в ближайшее время приступит к тренировкам с командой

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«Из-за нарушения обмена веществ я не мог играть в футбол в последнее время. В течение последних нескольких месяцев я прошел успешное лечение и снова вернулся. Завтра начну третий этап программы восстановления. Это значит, что пройду медобследование и скоро начну тренироваться вместе с командой», — написал Гетце.

Напомним, что в минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел во всех турнирах 16 матчей в составе «Боруссии», забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Он не выходил на поле с февраля 2017 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен пригласить своего соотечественника в английский клуб грядущим летом.