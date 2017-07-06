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6 июля 2017, 17:16 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Роналду провел встречу с президентом ПСЖ на Ибице для обсуждения трансфера

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиано Роналду во время отпуска на острове Ибица провел секретную встречу с президентом футбольного клуба ПСЖ Нассером-Ганимом Аль-Хелаифи для обсуждения своего перехода в команду. Об этом сообщает испанский портал Okdiario.

Глава французского клуба находится в хороших отношениях с агентом 32-летнего футболиста Жорже <span class=error>Мендешем</span> и президентом Реала <span class=error>Флорентино</span> <span class=error>Пересом</span>. Увеличить
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Аль-Хелаифи находится в хороших отношениях с агентом 32-летнего футболиста Жорже Мендешем и президентом «Реала» Флорентино Пересом. Президент ПСЖ встретился на яхте на Ибице с Роналду для обсуждения возможного перехода португальца во французский клуб.

Ранее СМИ сообщали, что футболист готов заплатить €14,8 млн налоговым органам Испании, чтобы избежать тюремного заключения за неуплату налогов. Позднее стало известно, что Роналду не собирается вносить платеж и будет отстаивать свою позицию в суде. Также сообщалось, что в связи с обвинениями испанской прокуратору Роналду сообщил руководству «Реала» о своем желании покинуть клуб.

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

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