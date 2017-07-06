«Актобе» подписал чемпиона Азербайджана

Рамиз Муарем Муарем — македонский футболист турецкого происхождения.



Начинал играть в футбол в юношеских командах клуба «Работнички» (Скопье), в основном составе клуба дебютировал 15 июля 2008 года в матче Лиги чемпионов против азербайджанского «Интера». В своём первом сезоне Муарем сыграл 4 матча в чемпионате Македонии за «Работнички», а затем был отдан в аренду в клуб низшей лиги «Тетекс», где также провёл 4 матча.



В следующем сезоне футболист стал регулярно выходить на поле в составе «Работнички» и принял участие в 20 играх чемпионата, а также в матчах Лиги Европы. 1 июля 2010 года Муарем забил свой первый гол за клуб в ворота андоррской команды «Луситанс», его команда победила 5:0.



В августе 2010 года Муарем перешёл в турецкий клуб первого дивизиона «Ордуспор» и подписал с ним трёхлетний контракт. 21 августа игрок провёл свой первый матч за новую команду против «Кайсери Эрчиесспор», а в своём третьем матче впервые отличился, забив 2 гола в ворота «Истанбул Гюнгоренспор». Муарем регулярно выходил на поле под руководством тренера Угура Тютюнекера, но когда в марте 2011 его сменил Метин Диядин, футболист потерял место в основном составе, сыграв при новом тренере лишь 3 матча. По окончании сезона контракт с Муаремом был расторгнут.



Летом 2011 года Муарем вернулся в свой прежний клуб «Работнички», за половину сезона сыграл за него 16 матчей в чемпионате и несколько матчей в еврокубках.



В феврале 2012 футболист перешёл в клуб высшей лиги Азербайджана «Карабах», подписав контракт на 3,5 года, в команде он присоединился к ещё одному футболисту из Македонии Ндериму Недзипи. 15 февраля 2012 Муарем дебютировал в составе «Карабаха» в матче против ФК «Баку», заменив во втором тайме Бахтияра Солтанова.



В сезоне 2014/15 Муарем стал победителем чемпионата Азербайджана, забив 8 голов в турнире, и обладателем Кубка страны (в финальном матче забил один из голов). В групповом турнире Лиги Европы македонец стал автором победного гола в выездном матче против «Днепра» — будущего финалиста турнира.



Международная карьера:

Муарем выступал за сборные Македонии младших возрастов (до 17, до 19 и до 21 года).

В сентябре 2011 года тренер Джон Тошак вызвал Муарема в национальную сборную Македонии и 2 сентября 2011 года футболист дебютировал в команде в игре отборочного этапа чемпионата Европы против России, на 85-й минуте заменив Величе Шумуликоски. В 2011—2012 годах Муарем провёл 4 матча за сборную и потом некоторое время не вызывался в неё, следующий матч сыграл только в марте 2014 года.



Позиция на поле и футбольные качества:

Игрок не является чистым форвардом, хотя забивает довольно много мячей (32 гола в официальных матчах и свыше 50 голевых передач). Муарем отлично играет на позиции «классической десятки», это можно сказать его родная позиция. Футболист может сыграть на позиции атакующего полузащитника, а также на фланге. Футбольные специалисты отмечают у Муарема отличный короткий и дальний пас. Практически во всех командах, игрок признавался лучшим ассистентом команды.



Достижения:

4х-кратный чемпион Азербайджана

3х-кратный обладатель Кубка Азербайджана

Чемпион 1 лиги Турции

Вице-чемпион чемпионатов Азербайджана и Македонии.



Досье: Рамиз Муарем Муарем.



Дата рождения: 22.10.1988;

Место рождения: Скопье, СФР Югославия;

Гражданство: Македония;

Рост: 180 см;

Вес: 71 кг;

Амплуа: полузащитник/нападающий;

Последний клуб: «Карабах» (Азербайджан).