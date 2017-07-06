Бывший полузащитник сборной Германии может перейти из «Гамбурга» в «Астану»

Полузащитник «Гамбурга» Аарон Хант может продолжить карьеру в «Астане». Об этом сообщает Bild.

По данным издания, в услугах Ханта также заинтересован турецкий «Антальяспор». До этого возможность его приобретения рассматривал «Краснодар», но российский клуб в итоге переключил свое внимание на других футболистов.

Контракт Ханта с «Гамбургом» истекает в июне 2018 года. Клуб планирует расстаться с игроком этим летом. Сам футболист не хочет оставаться в «Гамбурге» и предпринимал попытку сменить команду еще зимой, но трансфер в турецкий «Трабзонспор» сорвался в последний момент. Сейчас Хант рассматривает варианты только из зарубежных чемпионатов.

30-летний Хант всю профессиональную карьеру провел в немецкой бундеслиге, где играл за «Вердер», «Вольфсбург» и «Гамбург». В 275 матчах главной лиги Германии он забил 53 гола и отдал 44 голевые передачи. В прошедшем сезоне бундеслиги в 22 матчах хавбек отличился четыре раза и отметился двумя результативными пасами. Его годовая зарплата в «Гамбурге» составляет 2,6 миллиона евро.

С 2009 по 2013 год Хант постоянно вызывался в сборную Германии, проведя в ее составе три товарищеских матча. До этого он имел опыт игры в юношеских и молодежных командах родной страны. В своей карьере хавбек дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Германии, становился обладателем Кубка немецкой лиги и играл в финале Кубка УЕФА сезона 2008/09.

В марте 2014 года Хант прославился на весь мир поступком в духе честной игры. В матче с «Нюрнбергом» был назначен пенальти после его падения, но сам Хант попросил судью отменить это решение. За этот поступок он получил награду Fair Play от Олимпийского комитета Германии.

Этим летом «Астана» уже подписала одного игрока из бундеслиги — в годичную аренду с правом выкупа из «Вердера» в столицу Казахстана отправился венгерский полузащитник Ласло Кляйнхайслер. Тогда о трансфере первым сообщил все тот же Bild.