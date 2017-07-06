«Эвертон» согласен продать Лукаку в «Манчестер Юнайтед» за 75 млн фунтов
Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
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ВВС сообщает, что «ириски» согласны продать бельгийца за £ 75 млн (около € 85,4 млн).
Если переход состоится, «МЮ» откажется от варианта с покупкой нападающего «Реала» Альваро Мораты. Ранее сообщалось, что испанец уже согласовал контракт.
Наставник манкунианцев Жозе Моуринью надеется, что сделка будет оформлена до того, как команда отправится в предсезонный тур по США.
Ранее на 24-летнего Лукаку претендовал лондонский «Челси», в котором форвард играл с 2011 по 2014 год.
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