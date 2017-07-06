Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30302223/
6 июля 2017, 13:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Эвертон» согласен продать Лукаку в «Манчестер Юнайтед» за 75 млн фунтов

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Нападающий Эвертона Ромелу Лукаку скорее всего продолжит карьеру в Манчестер Юнайтед. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

ВВС сообщает, что «ириски» согласны продать бельгийца за £ 75 млн (около € 85,4 млн).

Если переход состоится, «МЮ» откажется от варианта с покупкой нападающего «Реала» Альваро Мораты. Ранее сообщалось, что испанец уже согласовал контракт.

Наставник манкунианцев Жозе Моуринью надеется, что сделка будет оформлена до того, как команда отправится в предсезонный тур по США.

Ранее на 24-летнего Лукаку претендовал лондонский «Челси», в котором форвард играл с 2011 по 2014 год.

Эвертон
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО