Итальянское лето: уходят по-английски, покупают по-китайски

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«МИЛАН»: ВРЕДИТЕЛЬ РАЙОЛА

Главные поставщики трансферных новостей из Италии этим летом находятся в Милане. Окрашены в красно-черные цвета. И тратят китайские деньги. Новые владельцы клуба не скупятся на вложения, желая как можно скорее вернуть «Милан» в Лигу чемпионов. Ведь от этого зависит очень многое! Но обо всем по порядку.

Едва закончился сезон, как было объявлено о покупке центрального защитника Матео Мусаккьо из «Вильярреала» (за аргентинца заплатили 18 миллионов евро), во столько же обошелся левый защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес из «Вольфсбурга», а за нападающего Андре Силву из «Порту» красно-черные выложили 38 миллионов! Опорник Франк Кессье из «Аталанты» взят в аренду, но затем ивуариец будет выкуплен примерно за 28 миллионов. А на днях «Милан» объявил о приобретении у «Байера» турецкого центрального полузащитника Хакана Чалханоглу. Сумма сделки — 22 миллиона. Вдобавок арендован у «Сандерленда» форвард Фабио Борини.

Не слабо закупились! Кроме того на подходе правый защитник из «Аталанты» Андреа Конти и… колумбиец Хамес Родригес из «Реала». По поводу последнего есть сомнения, но директор миланцев Марко Фассоне намекнул в среду, что не исключена «одна очень большая покупка».

Однако весь этот «шопинг» ушел на второй план, когда разгорелся скандал вокруг юного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Агент наследника Буффона в сборной Италии Мино Райола не доверяет китайским владельцам «Милана», обижен на менеджмент клуба за попытки договориться с клиентом за его спиной, а потому настаивал на том, чтобы Доннарумма не продлевал контракт.

Пару недель назад казалось, что обратного пути нет и мосты сожжены. Фанаты проклинали вратаря, главный китаец грозился сгнобить его на скамейке запасных, пока не истечет старый контракт, а Райола обвинял «Милан» в прямых угрозах. Однако затем отношения стали теплеть, и на днях появились новости о том, что новый контракт все же будет подписан. Причем даже назывались детали 5-летнего соглашения: мол, Доннарумма будет получать 6 миллионов в год, а сумма отступных составит 50 миллионов, если «Милан» не попадет в Лигу чемпионов по итогам предстоящего сезона, и 100 миллионов — если попадет.

Но Райола не был бы Райолой, если бы отступил так легко. По данным Rai Sport, он снова объявил, что не даст добро на продление, пока отступные не будут снижены. Так что до точки в этой истории далеко.

«ЮВЕНТУС»: ДАНИ АЛВЕС — АГЕНТ ГВАРДЬОЛЫ

Чемпионы Италии пока не взорвали рынок, но основательно к этому готовятся. И дело явно не ограничится выкупом прав на Мехди Бенатиа у «Баварии» и Хуана Куадрадо у «Челси», а также появлением 20-летнего уругвайца Родриго Бентанкура — о покупке центрального хавбека у «Боки Хуниорс» было объявлено еще в апреле.

Во-первых, клуб активно ищет замену добровольно ушедшему Дани Алвесу. Напомним, один из лучших правых защитников мира по итогам минувшего сезона заявил, что нуждается в новом вызове. В ближайшее время 34-летний бразилец должен быть представлен в качестве игрока «Манчестер Сити», где он воссоединится с Хосепом Гвардьолой.

Место Алвеса могут занять Маттиа Де Шильо из «Милана», Маттео Дармиан из «Манчестер Юнайтед» (в Англию он перебрался два года назад из «Торино»), ивуариец Серж Орье из «ПСЖ» или бразилец Данилу из «Реала». На ком в итоге остановятся боссы туринцев, будет зависеть от хода переговоров. Например, «МЮ» намерен выручить за Дармиана не менее 25 миллионов евро, а мадридцы не горят желанием отдавать Данилу в аренду с правом последующего выкупа, как того желает «Юве», и просят 30 миллионов разом.

Тем временем в итальянской прессе всерьез обсуждается версия, что Дани Алвес действовал в Турине словно спецагент, засланный «Сити». Якобы он не только договорился с английским клубом о своем переходе еще в ноябре прошлого года, но и всячески пытался переманить в Манчестер одного из лидеров «Юве» Пауло Дибалу. Однако молодой аргентинец на уговоры не поддался и подписал со «Старой синьорой» новый контракт.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Bright future ??<br>Il nostro nuovo Away Kit by <a href="https://twitter.com/adidasfootball">@adidasfootball</a> è disponibile qui: <a href="https://t.co/bsOHF9alh3">https://t.co/bsOHF9alh3</a><a href="https://twitter.com/hashtag/ForzaJuve?src=hash">#ForzaJuve</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/HereToCreate?src=hash">#HereToCreate</a> <a href="https://t.co/HDvqSvpSRx">pic.twitter.com/HDvqSvpSRx</a></p>— JuventusFC (@juventusfc) <a href="https://twitter.com/juventusfc/status/882253197074673665">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Никуда не уйдет и Алекс Сандру — также крайний защитник, но закрывающий левый фланг. «Челси» предлагал за бразильца около 60 миллионов, однако «Юве» расставаться с ним не спешит. А если игрок сам заявит о жгучем желании уехать в Лондон, то стартовая цена составит 70 миллионов. О твердом намерении «Старой синьоры» сохранить Сандру говорит тот факт, что он присутствует на свежем постере, посвященном новой форме на сезон.

Что касается других вероятных приобретений, то помимо Орье «Юве» интересен еще один игрок «ПСЖ» — полузащитник Блез Матюиди. Стороны пока не сходятся в цене, но «Юве» вроде бы готов предложить в качестве обмена… Куадрадо.

А усилением для атаки, судя по всему, станет Федерико Бернардески. 23-летний форвард провел отличный сезон в «Фиорентине» и уже объявил руководству клуба, что хочет попробовать себя в клубе уровнем выше. «Фиалковые» выставили внушительный ценник в 40 миллионов, но «Юве» это, похоже, не остановит.

«РОМА»: СТРОИТСЯ НОВАЯ КОМАНДА

С уходом Лучано Спаллетти и Франческо Тотти в Риме строится во многом другая команда. После долгих лет работы в «Севилье» новый спортивный директор клуба Рамон Мончи взялся за дело более чем активно.

Для начала о том, что «волков» покидает. Об уходе Леандро Паредеса в «Зенит» за 23 миллиона евро вы наверняка отлично знаете. Еще один не чужой для России персонаж Сейду Думбья перебрался в лиссабонский «Спортинг». Потеря Мохамеда Салаха — серьезный удар по атакующей мощи, но его продажа в «Ливерпуль» принесла целых 42 миллиона! Еще одна выгодная сделка будет вот-вот оформлена: центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер близок к переходу в «Челси». Трансфер обойдется лондонцам в сумму порядка 35 миллионов. Неплохая выручка собирается, не правда ли? Обращает на себя внимание тот факт, насколько агрессивно ведут себя английские клубы. Ведь «побег» Дани Алвеса — из той же оперы.

При этом тратит Мончи куда меньше, но потенциал новичков мало у кого вызывает сомнения. Например, Лоренцо Пеллегрини куплен у «Сассуоло» за 10 миллионов (отдельно нужно сказать о необычной презентации центрального хавбека: на видео он играет в виртуальный футбол за «Рому» и забивает гол самим собой).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">?⚽️... ???❗️<a href="https://twitter.com/hashtag/ASRoma?src=hash">#ASRoma</a> <a href="https://t.co/mjgBrwduHV">pic.twitter.com/mjgBrwduHV</a></p>— AS Roma (@OfficialASRoma) <a href="https://twitter.com/OfficialASRoma/status/880818320630579200">30 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Опытнейший опорник Максим Гоналон всю карьеру был верен «Лиону», но отныне будет разбивать атаки соперников в форме римлян, которые заплатили за него всего 5 миллионов. Примерно столько же «Рома» отдала ПСВ за центрального защитника сборной Мексики Эктора Морено.

А, пожалуй, главная на сегодня покупка Мончи — 22-летний правый защитник из «Фейеноорда» Рик Карсдорп, способный сыграть и в центре поля. Свежеиспеченный чемпион Голландии стал самым дорогим игроком, проданным роттердамцами. И в это даже как-то сложно поверить, ведь сумма сделки составила 14 миллионов.

ОСТАЛЬНЫЕ

«Наполи», «Лацио», «Интер» — на фоне других ведущих клубов они пока никак себя не проявили. Если, конечно, не считать появление Лучано Спаллетти на посту главного тренера черно-синих. А вот новые мало-мальски звездные игроки пока не куплены. И не проданы.

Зато довольно активно ведет себя «Фиорентина», которую возглавил Стефано Пиоли. Причем пока покупки касаются исключительно оборонительных порядков: пришли Виктор Уго из «Палмейраса» (8 миллионов), Никола Миленкович из «Партизана» (5 миллионов) и Бруну Гаспар из португальской «Витории» (4 миллиона).