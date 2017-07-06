Зидан попросил руководство «Реала» рассматривать предложения по Хамесу
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан больше не рассчитывает на полузащитника своей команды Хамеса Родригеса, сообщает AS.
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Согласно информации источника, французский специалист попросил руководство «Королевского клуба» рассматривать предложения по футболисту сборной Колумбии. Позиция Зидана не в последнюю очередь обусловлена и намечающимся переходом полузащитника «Бетиса» Даниеля Себальоса в стан «сливочных».
По ходу минувшего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали о желании Родригеса покинуть «Реал» вследствие недостаточной игровой практики. Он сыграл в 22 матчах Примеры, выйдя на поле в стартовом составе лишь в 13 из них. Колумбиец стал автором 8 голов и 6 голевых передач.
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