Зидан попросил руководство «Реала» рассматривать предложения по Хамесу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно информации источника, французский специалист попросил руководство «Королевского клуба» рассматривать предложения по футболисту сборной Колумбии. Позиция Зидана не в последнюю очередь обусловлена и намечающимся переходом полузащитника «Бетиса» Даниеля Себальоса в стан «сливочных».

По ходу минувшего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали о желании Родригеса покинуть «Реал» вследствие недостаточной игровой практики. Он сыграл в 22 матчах Примеры, выйдя на поле в стартовом составе лишь в 13 из них. Колумбиец стал автором 8 голов и 6 голевых передач.