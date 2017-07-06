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6 июля 2017, 9:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» предложит «Реалу» за Морату 75 млн евро

«Манчестер Юнайтед» намерен сделать мадридскому «Реалу» новое предложение по нападающему Альваро Морате.

Манчестер Юнайтед намерен сделать мадридскому Реалу новое предложение по нападающему Альваро Морате. Увеличить
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Как сообщает The Guardian, манкунианцы предложат £ 65,8 млн (около € 75 млн).

Наставник «МЮ» Жозе Моуринью надеется, что переход Мораты состоится ещё до 9 июля, когда команда отправится в предсезонный тур по США.

Ранее «Реал» отклонил предложение «МЮ» по Морате в размере € 70 млн.

По итогам минувшего сезона нападающий принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, выйдя на поле в основном составе в 14 из них. Мората стал автором 15 голов и 4 результативных передач.

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