«Манчестер Юнайтед» предложит «Реалу» за Морату 75 млн евро

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Как сообщает The Guardian, манкунианцы предложат £ 65,8 млн (около € 75 млн).

Наставник «МЮ» Жозе Моуринью надеется, что переход Мораты состоится ещё до 9 июля, когда команда отправится в предсезонный тур по США.

Ранее «Реал» отклонил предложение «МЮ» по Морате в размере € 70 млн.

По итогам минувшего сезона нападающий принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, выйдя на поле в основном составе в 14 из них. Мората стал автором 15 голов и 4 результативных передач.