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6 июля 2017, 2:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Трабзонспор» объявил о соглашении с «Интером» по Меделю и переговорах с игроком

Президент «Трабзонспора» Мухаррем Уста подтвердил информацию о достигнутой договорённости с «Интером» по поводу перехода защитника Гари Меделя, а также сообщил о начатых переговорах с самим чилийским футболистом.

Президент Трабзонспора <span class=error>Мухаррем</span> Уста подтвердил информацию о достигнутой договорённости с <span class=error>Интером</span> по поводу перехода защитника Гари <span class=error>Меделя</span> а также сообщил о начатых переговорах с самим чилийским футболистом. Увеличить
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«Мы договорились с “Интером” по поводу перехода Меделя. Начали переговоры с самим игроком. Если Медель не согласится переходить к нам, у нас есть два альтернативных варианта», — цитирует Уста Sporx.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб готов выложить за Меделя € 5 млн. В СМИ также появлялась информацию об интересе к игроку со стороны российских ЦСКА и «Зенита». Контракт чилийского защитника с «Интером» действует до лета 2018 года.

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