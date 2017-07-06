«Трабзонспор» объявил о соглашении с «Интером» по Меделю и переговорах с игроком

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«Мы договорились с “Интером” по поводу перехода Меделя. Начали переговоры с самим игроком. Если Медель не согласится переходить к нам, у нас есть два альтернативных варианта», — цитирует Уста Sporx.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб готов выложить за Меделя € 5 млн. В СМИ также появлялась информацию об интересе к игроку со стороны российских ЦСКА и «Зенита». Контракт чилийского защитника с «Интером» действует до лета 2018 года.