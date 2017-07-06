Аргентинский футболист Диего Марадона официально стал почетным гражданином Неаполя

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Торжественная церемония прошла во дворце Сан-Джакомо. Марадона после подписания документа о присвоении ему статуса почетного гражданина поцеловал его.

«В мире нет людей, которые любили бы меня больше, чем неаполитанцы, — заявил Марадона. — Я также хотел бы поблагодарить тех, кто был против присвоения мне звания гражданина Неаполя, потому что это показывает, что демократия работает, а тот, кто что-то делает для этого города, всегда побеждает».

После официальной церемонии Марадона отправился на площадь Пьяцца-дель-Плебишито, где его ожидали тысячи поклонников.

В общей сложности в составе «Наполи» Марадона провел 259 игр и забил 115 мячей. Вместе с командой аргентинец стал двукратным чемпионом Италии, по разу выиграл Кубки УЕФА и Италии, а также Суперкубок страны.