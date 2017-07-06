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6 июля 2017, 0:26 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Фиорентина» представила новую форму с панталонами вместо шорт

«Фиорентина» представила форму на сезон-2017/18.

Фиорентина представила форму на сезон-2017/18. Увеличить
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Домашняя форма клуба выполнена в традиционных фиолетовых цветах, гостевая — в белых.

Особенность презентации заключалась в том, что четыре из пяти участников презентации вышли не в шортах для футбола, а в панталонах для флорентийского кальчо (национальная игра, смесь футбола, регби и единоборств).

Фиорентина
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