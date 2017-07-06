«Фиорентина» представила новую форму с панталонами вместо шорт

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Домашняя форма клуба выполнена в традиционных фиолетовых цветах, гостевая — в белых.

Особенность презентации заключалась в том, что четыре из пяти участников презентации вышли не в шортах для футбола, а в панталонах для флорентийского кальчо (национальная игра, смесь футбола, регби и единоборств).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Le Maglie ufficiali della Stagione 2017/2018! ⚜️<a href="https://twitter.com/hashtag/ForzaViola?src=hash">#ForzaViola</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/4Quartieri1CuoreViola?src=hash">#4Quartieri1CuoreViola</a> <a href="https://t.co/MaugVIxayk">pic.twitter.com/MaugVIxayk</a></p>— ACF Fiorentina (@acffiorentina) <a href="https://twitter.com/acffiorentina/status/882523616147066881">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>