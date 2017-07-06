«Фиорентина» представила новую форму с панталонами вместо шорт
«Фиорентина» представила форму на сезон-2017/18.
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Видимо, что-то случилось...
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Домашняя форма клуба выполнена в традиционных фиолетовых цветах, гостевая — в белых.
Особенность презентации заключалась в том, что четыре из пяти участников презентации вышли не в шортах для футбола, а в панталонах для флорентийского кальчо (национальная игра, смесь футбола, регби и единоборств).
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