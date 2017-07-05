Ибрагимович продолжит восстановление на базе «Манчестер Юнайтед»

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Сегодня швед провел первое занятие под руководством физиотерапевта.

Напомним, что в апреле 35-летний футболист получил серьезную травму колена и выбыл из строя до января 2018 года. По этой причине «красные дьяволы» решили не продлевать контракт с Ибрагимовичем, который истек 30 июня. В составе «Манчестер Юнайтед» форвард провел 46 матчей, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.