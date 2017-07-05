Ибрагимович продолжит восстановление на базе «Манчестер Юнайтед»
Нападающий Златан Ибрагимович принял предложение руководства «Манчестер Юнайтед» и согласился продолжить восстановление от травмы на клубной базе, информирует The Sun.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодня швед провел первое занятие под руководством физиотерапевта.
Напомним, что в апреле 35-летний футболист получил серьезную травму колена и выбыл из строя до января 2018 года. По этой причине «красные дьяволы» решили не продлевать контракт с Ибрагимовичем, который истек 30 июня. В составе «Манчестер Юнайтед» форвард провел 46 матчей, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter