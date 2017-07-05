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5 июля 2017, 21:50 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Футболисты «Минска» и «Немана» вышли в 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня определились первые участники 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты Минска с минимальным перевесом одолели в Пинске местную Волну из первой лиги — 1:0. Победный гол на счету ветерана Сергея Омельянчука. Увеличить
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Гродненский «Неман», играя в гостях у гомельской команды второй лиги национального первенства СДЮШОР-8, победил с крупным счетом 7:0. По два мяча забили Василий Журневич и Дмитрий Хлебосолов, по разу отличились Артур Бомбель, Дмитрий Коваленок и Максим Яблонский.

Футболисты «Минска» с минимальным перевесом одолели в Пинске местную «Волну» из первой лиги — 1:0. Победный гол на счету ветерана Сергея Омельянчука.

В четверг, 6 июля, «Орша» (Д2) примет мозырскую «Славию».

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