Южноафриканский футболист Нтутхуко Радебе, выступавший в Бельгии, погиб в ДТП
Южноафриканский защитник Нтутхуко Радебе, выступавший за бельгийский футбольный клуб «Эйпен», погиб в автомобильной аварии, сообщается на официальном сайте команды.
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Видимо, что-то случилось...
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Подробности инцидента неизвестны. Футболисту было 22 года.
«Эйпен» получил ужасные новости из ЮАР поздним вечером во вторник. Нтутхуко Радебе, который играл за «Эйпен» в течение пяти лет и в прошлом сезоне, погиб у себя на родине в автокатастрофе, — говорится в сообщении.
Радебе оказался в системе «Эйпена» в 2012 году. В общей сложности защитник провел в составе «Эйпена» 40 матчей и забил один мяч. По окончании прошедшего сезона Радебе покинул бельгийский клуб на правах свободного агента.
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