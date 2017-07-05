Южноафриканский футболист Нтутхуко Радебе, выступавший в Бельгии, погиб в ДТП

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Подробности инцидента неизвестны. Футболисту было 22 года.

«Эйпен» получил ужасные новости из ЮАР поздним вечером во вторник. Нтутхуко Радебе, который играл за «Эйпен» в течение пяти лет и в прошлом сезоне, погиб у себя на родине в автокатастрофе, — говорится в сообщении.

Радебе оказался в системе «Эйпена» в 2012 году. В общей сложности защитник провел в составе «Эйпена» 40 матчей и забил один мяч. По окончании прошедшего сезона Радебе покинул бельгийский клуб на правах свободного агента.