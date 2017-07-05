«Малага» объявила о переходе Камени в «Фенербахче» и об аренде нового голкипера

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт африканца с турецкой командой рассчитан на три сезона.

После объявления данного трансфера испанский коллектив сообщил о переходе голкипера «Эспаньола» Роберто Хименеса. «Анчоусы» арендовали футболиста на один сезон и сохранили за собой право первоочередного выкупа по итогам игрового года.