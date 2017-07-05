«Малага» объявила о переходе Камени в «Фенербахче» и об аренде нового голкипера
Вратарь «Малаги» Идрисс Камени стал футболистом «Фенербахче», информируют
пресс-службы клубов.
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Контракт африканца с турецкой командой рассчитан на три сезона.
После объявления данного трансфера испанский коллектив сообщил о переходе голкипера «Эспаньола» Роберто Хименеса. «Анчоусы» арендовали футболиста на один сезон и сохранили за собой право первоочередного выкупа по итогам игрового года.
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