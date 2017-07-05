Экс-футболист «Спартака» Эммануэль Эменике продолжит карьеру в «Олимпиакосе»

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По сообщениям СМИ, «Олимпиакос» заплатил турецкому «Фенербахче» за переход 30-летнего форварда 2,5 миллиона евро, а контракт игрока рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Эменике выступал за «Спартак» в 2011—2013 годах, став в составе «красно-белых» серебряным призером чемпионата России-2011/12. С 2013 года форвард был игроком «Фенербахче», а в 2015 и 2016 годах на правах аренды выступал за «Аль-Айн» из ОАЭ и лондонский «Вест Хэм».