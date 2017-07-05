Самый дорогой Саша. «Арсенал» купил Ляказетта за рекордные деньги
«Советский спорт» рассказывает о рекордном приобретении лондонского «Арсенала» — форварде сборной Франции Александре Ляказетте.
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ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ «ОЛИМПИЕЦ»
Так уж вышло, что Александр — часть не только «Лиона"-клуба, но и гражданин
Александру повезло, ведь во время повышения класса путем переходов из одной возрастной группы в другую, он наблюдал бронебойные, жаркие времена. «Лион» год за годом прикладывал «Реал» в Лиге чемпионов, топтал конкурентов в чемпионате и становился лучшим в стране семь (!) раз подряд. Ляказетту привили психологию победителя еще в детстве, возможно поэтому он так хорош.
ВРЕМЯ ИКС
Подтянул Ляказетта к основе еще Клод Пюэль. Александру пришлось начинать путь в большом в футболе в сложное для клуба время: «Марсель» набрал хороший ход, взял чемпионство, «Лилль» и «Монпелье» обрастали мясом, готовясь стать чемпионами следующих нескольких лет, а в «ПСЖ» только начали серьезно вливать арабские нефтедоллары.
«Лиону», испытывающему проблемы с финансированием, оставалось уповать на воспитанников и ветеранов. Клубу с этой стороны повезло: о чемпионстве стоило лишь мечтать, и места в еврокубках каждый сезон, а также медали
Время Александра настало в 2013 году, когда он наконец раскрылся как разносторонний центрфорвард: с этого момента и по сей день француз не опускался ниже отметки в 22 мяча за сезон. Играл при этом
ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Где только не играл Ляказетт: и на позиции диспетчера, и на флангах нападения, и под нападающими. Но со временем Александр сформировался как центрфорвард, как страйкер, на которого играет вся команда. С этой точки зрения переход в «Арсенал» — несомненный шаг вперед. Команда Венгера наиболее мобильна и вариативна, а после перехода на формацию с тремя центральными защитниками центральная зона «канониров» просто зашкаливает от насыщения: тут тебе и Джака с Рэмзи, и Озил с Алексисом, да еще и Ляказетт.
Александр прекрасно комбинирует и обыгрывается с партнерами, кроме того он выглядит более резким, чем, например Жиру. Но плюс Оливье в способности продавить, сыграть нестандартно и
САМАЯ ДОРОГАЯ ПОКУПКА «АРСЕНАЛА»
В последние годы лондонцы раз за разом обновляли трансферный рекорд. Долгие годы одним из самых увесистых приобретений «Арсенала» был Андрей Аршавин, перебравшийся в Англию из «Зенита» за смешные по современным меркам 16,5 миллионов евро. Ляказетт перешел в «Арсенал» за 52 миллиона фунтов, тем самым побив бид за Месута Озила в 40 миллионов летом 2013 года.
Остается верить, что нынешние топы «Арсенала» — тот же Озил и Санчес — не покинут команду после столь серьезного подписания. Это, если хотите, и демонстрация серьезных намерений и возможность играть по-крупному: там где большие деньги, там и большие зарплаты. А их немец и чилиец очень хотят.
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