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5 июля 2017, 20:15 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист Александр Ляказетт официально стал игроком лондонского «Арсенала»

Нападающий сборной Франции Александр Ляказетт заключил контракт с лондонским «Арсеналом», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Нападающий сборной Франции Александр Ляказетт заключил контракт с лондонским Арсеналом сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Увеличить
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Детали трансфера и личного соглашения с 26-летним футболистом, ранее выступавшим за французский «Лион», не сообщаются, но по данным Би-би-си, сумма трансфера составила 52,6 миллиона фунтов стерлингов, что делает Ляказетта самым дорогим игроком в истории «канониров», а контракт рассчитан на пять лет.

Ляказетт дебютировал в основном составе «Лиона», воспитанником которого он является, в 2010 году и с тех пор провел в общей сложности 275 матчей, забив 129 мячей. В прошлом сезоне он стал вторым бомбардиром чемпионата Франции с 28 голами в 30 играх.

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