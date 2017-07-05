Футболист Александр Ляказетт официально стал игроком лондонского «Арсенала»

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Детали трансфера и личного соглашения с 26-летним футболистом, ранее выступавшим за французский «Лион», не сообщаются, но по данным Би-би-си, сумма трансфера составила 52,6 миллиона фунтов стерлингов, что делает Ляказетта самым дорогим игроком в истории «канониров», а контракт рассчитан на пять лет.

Ляказетт дебютировал в основном составе «Лиона», воспитанником которого он является, в 2010 году и с тех пор провел в общей сложности 275 матчей, забив 129 мячей. В прошлом сезоне он стал вторым бомбардиром чемпионата Франции с 28 голами в 30 играх.