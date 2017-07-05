Защитник Тео Эрнандес перешел из мадридского футбольного клуба «Атлетико» в «Реал»

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Контракт с 19-летним французом будет подписан на шесть лет. Официальная презентация новичка мадридцев состоится в следующий понедельник.

Эрнандес является воспитанником «Атлетико», за основную команду которого дебютировать ему так и не удалось. Минувший сезон он провел в составе «Алавеса», приняв участие в 38 матчах и забив два мяча.