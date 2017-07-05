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5 июля 2017, 19:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» представила форму на сезон-2017/18

Испанский футбольный клуб «Севилья» представил форму на сезон-2017/18.

Испанский футбольный клуб Севилья представил форму на сезон-2017/18. Увеличить
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Форма изготовлена техническим спонсором андалусийцев — компанией New Balance.

Были представлены сразу три комплекта формы «Севильи»: домашний комплект выполнен в белом тоне, выездной — в красном, а альтернативный — в чёрном.

По итогам минувшего розыгрыша испанской Примеры «Севилья» заняла четвёртое место в турнирной таблице, набрав 72 очка в 38 матчах.

Севилья
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