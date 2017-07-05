Данни: Я хочу продолжать играть в футбол, «Славия» дала мне эту возможность

«Я решил перейти в «Славию», потому что это хорошая команда. Они выиграли чемпионат Чехии, будут играть в квалификации Лиги чемпионов. Я хочу продолжать играть в футбол, и «Славия» дала мне эту возможность. Рад, что подписал контракт с этим клубом. Президент и тренер сделали максимум, чтобы я мог играть. Я чувствую небольшое давление, это хорошая страна, хорошая команда. Надеюсь, что выиграю со «Славией» много трофеев.

Я пришёл, чтобы помочь команде и делать то, что делал раньше. Я обещаю упорно работать и помочь команде добиться хороших результатов. Я играю на двух позициях — в центре и на фланге — и на обеих чувствуют себя хорошо. Где я буду играть здесь, решит тренер. Я пришёл сюда, чтобы делать свою работу. Я готов помочь, позиция не имеет значения, — цитирует Данни сайт «Славии».