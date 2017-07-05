Артем Милевский может продолжить карьеру в брестском «Динамо»
По сведениям pressball.by, интерес к бывшему нападающему сборной Украины Артему Милевскому проявляет брестское «Динамо». Возможно, в ближайшее время 32-летний нападающий подпишет с клубом контракт.
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Минувший сезон 32-летний форвард провел в «Тосно» (ФНЛ, Россия). За клуб из ленинградской области футболист провел 18 матчей. У Артема Милевского есть предложения от белорусских и европейских клубов.
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