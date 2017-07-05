Бывший игрок «Челси» Терри хотел бы вернуться в клуб в качестве тренера
Бывший защитник и капитан «Челси» Джон Терри хочет вернуться в лондонский клуб в качестве тренера, сообщает RT.
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«Моя цель — стать тренером. У нас с Лэмпардом были такие разговоры. Слишком большая мечта? Большой мечты не бывает.
Я всегда хотел быть лучшим, и если мне суждено стать тренером, тогда это должен быть «Челси». Это было бы невероятно, но я понимаю, что нельзя прийти в «Челси» в качестве первой работы, — цитирует Терри The Independent.
Ранее Терри перешел в «Астон Виллу». Договор с 36-летним футболистом подписан на один год.
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