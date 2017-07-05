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5 июля 2017, 10:50 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

Бывший игрок «Челси» Терри хотел бы вернуться в клуб в качестве тренера

Бывший защитник и капитан «Челси» Джон Терри хочет вернуться в лондонский клуб в качестве тренера, сообщает RT.

Бывший защитник и капитан <span class=error>Челси</span> Джон <span class=error>Терри</span> хочет вернуться в лондонский клуб в качестве тренера сообщает RT. Увеличить
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«Моя цель — стать тренером. У нас с Лэмпардом были такие разговоры. Слишком большая мечта? Большой мечты не бывает.

Я всегда хотел быть лучшим, и если мне суждено стать тренером, тогда это должен быть «Челси». Это было бы невероятно, но я понимаю, что нельзя прийти в «Челси» в качестве первой работы, — цитирует Терри The Independent.

Ранее Терри перешел в «Астон Виллу». Договор с 36-летним футболистом подписан на один год.

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