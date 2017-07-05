«Челси» из-за Диего Косты и «Атлетико» может потерять € 61 млн
Лондонский «Челси» попал в затруднительное положение
из-за своего нападающего Диего Косты, сообщает Mirror.
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Видимо, что-то случилось...
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Английский клуб должен во что бы то ни стало в ближайшие дни продать футболиста сборной Испании в другой клуб, поскольку главный тренер команды Антонио Конте не хочет видеть его на первой тренировке в рамках предсезонной подготовки. Об этом хорошо знает мадридский «Атлетико», готовый воспользоваться ситуацией, в которой оказался «Челси». Коста никуда, кроме «Атлетико», переходить не намерен, в результате чего испанский клуб предлагает за него не более € 25 млн. Между тем «Челси» в 2014 году заплатил за него тому же «Атлетико» € 35 млн. Англичане хотели бы заработать не меньшую сумму на трансфере Косты, однако оказались прижатыми к стенке.
Раньше китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил за него € 86,5 млн, но игрок предложение отклонил. Таким образом, «Челси» может потерять
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