«Челси» из-за Диего Косты и «Атлетико» может потерять € 61 млн

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Английский клуб должен во что бы то ни стало в ближайшие дни продать футболиста сборной Испании в другой клуб, поскольку главный тренер команды Антонио Конте не хочет видеть его на первой тренировке в рамках предсезонной подготовки. Об этом хорошо знает мадридский «Атлетико», готовый воспользоваться ситуацией, в которой оказался «Челси». Коста никуда, кроме «Атлетико», переходить не намерен, в результате чего испанский клуб предлагает за него не более € 25 млн. Между тем «Челси» в 2014 году заплатил за него тому же «Атлетико» € 35 млн. Англичане хотели бы заработать не меньшую сумму на трансфере Косты, однако оказались прижатыми к стенке.