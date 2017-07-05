ФК «Зенит» и казахстанский «Кайрат» не ведут переговоров о переходе Аршавина
МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Казахстанский «Кайрат» и российский «Зенит» не ведут переговоров о переходе в
санкт-петербургский клуб нападающего Андрея Аршавина. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий.
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Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко в интервью ТАСС заявил, что обсудит с главным тренером команды Роберто Манчини возможность возвращения Аршавина. Фурсенко сказал, что был бы рад, если форвард вновь станет игроком «Зенита».
«Никаких действий нет, никаких переговоров у нас на этот счет не ведется. Конечно, теоретически переговоры могут начаться в любой момент и продлиться три минуты, но в настоящий момент ничего не происходит. У нас завтра игра Лиги Европы (с литовским “Атлантасом” — Прим. ТАСС), Аршавин с командой», — сказал Калакуцкий.
В первом матче с «Атлантасом» (6:0), который состоялся 29 июня в
Аршавин играл за «Зенит» с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год, проведя за команду в различных турнирах 376 матчей и забив 80 мячей. Также он выступал за английский «Арсенал» (2009 — 2013) и краснодарскую «Кубань» (2015). В активе Аршавина 75 матчей и 17 голов за сборную России.
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