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5 июля 2017, 10:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» проявляла интерес к Витселю

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, который ныне выступает за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», попал в сферу услуг «Баварии».

Наставник мюнхенского клуба Карло Анчелотти лично был заинтересовал в услугах бельгийского футболиста.

«Анчелотти хотел, чтобы я перешёл в «Баварию». Это доказательство того, что меня не забыли в европейских топ-командах, несмотря на то что я играю в Китае. Но Фабио Каннаваро (главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь». — Прим. «Чемпионат») ответил Анчелотти, что он нуждается во мне.

«Бавария» всегда остаётся «Баварией». Ранее я был близок к переходу в «Ювентус» но «Бавария» — это шаг выше. Я просто хотел показать, что меня здесь не забыли, — цитирует Витселя Voetbalzone.

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