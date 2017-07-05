«Бавария» проявляла интерес к Витселю

Наставник мюнхенского клуба Карло Анчелотти лично был заинтересовал в услугах бельгийского футболиста.

«Анчелотти хотел, чтобы я перешёл в «Баварию». Это доказательство того, что меня не забыли в европейских топ-командах, несмотря на то что я играю в Китае. Но Фабио Каннаваро (главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь». — Прим. «Чемпионат») ответил Анчелотти, что он нуждается во мне.

«Бавария» всегда остаётся «Баварией». Ранее я был близок к переходу в «Ювентус» но «Бавария» — это шаг выше. Я просто хотел показать, что меня здесь не забыли, — цитирует Витселя Voetbalzone.