«Бавария» проявляла интерес к Витселю
Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, который ныне выступает за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», попал в сферу услуг «Баварии».
Наставник мюнхенского клуба Карло Анчелотти лично был заинтересовал в услугах бельгийского футболиста.
«Анчелотти хотел, чтобы я перешёл в «Баварию». Это доказательство того, что меня не забыли в европейских
«Бавария» всегда остаётся «Баварией». Ранее я был близок к переходу в «Ювентус» но «Бавария» — это шаг выше. Я просто хотел показать, что меня здесь не забыли, — цитирует Витселя Voetbalzone.
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