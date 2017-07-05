Нужен ли нам профессиональный футбол?

Вспомнить киношную классику чемпиона СССР-1982 заставил недавний еврокубковый поединок, в котором минское «Динамо» дома с трудом обыграло фарерский «Рунавик», составленный сплошь из футболистов-любителей. А окончательно ветерана утвердил в настроении «я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакат’ь поединок минчан против «Витебска», в котором динамовцы уступили — 1:3.

— Мне вот интересно, что у нынешних игроков в трудовой книжке написано? Какая профессия? Футболист? Футболист — это звучит гордо! Их мы пока, увы, только по телевизору видим. Вот Кубок конфедераций в России — это класс! Матч Германия — Мексика мне, например, очень понравился. Мексиканцы хоть и уступили, но играли весело. Есть у ребят четкое понимание того, что и зачем они делают, а главное — исполнительское мастерство. У наших футболистов оно напрочь отсутствует. Как говорится, даже здесь не ночевало. Если вести речь о минском «Динамо», то с такой игрой футболисты скоро отпугнут последних болельщиков, тех, кто ходит на трибуны из уважения к великому имени этой команды. На последнем матче с «Витебском» рядом со мной на трибуне сидел дедушка с внучком. И вот после одной из очередных бестолковых передач, мальчишка не выдержал и говорит: «Деда, а зачем он туда пасует, там же двое защитников соперника эту передачу ждут?» Даже дети понимают, что нужно играть иначе! Матч с любительским «Рунавиком», в составе которого на поле вышли рыбаки и парикмахеры, навел меня на мысль, что времена изменились. И теперь не они у нас должны учиться, а мы у них. Ведь посмотри, для футболистов в «Динамо» созданы все условия: только играй! Не хотят. Или не могут. Так пусть идут работать! Минск — большой город, думаю, каждому игроку нашлось бы там место. Ребята молодые, спортивные: кому грузчиком в сети магазинов, другому — на стройке бетон помесить. Заодно и все группы мышц в деле задействуют. А вечером на тренировку. Не получается быть профессионалами, значит, нужно переходить в любители. И ничего в этом страшного нет. А начнем деньги беречь, глядишь, и от легионеров, наконец, откажемся. Потому что это — тоже отдельный разговор. Приезжают футболисты, которые ничем не сильнее наших ребят. У меня вопрос: зачем? Ведь ты посмотри, по-настоящему ярких иностранных игроков у нас кот наплакал. В основном — массовка. Для чего? А потом жалуются: молодежи нет. Есть, но ее не видно на поле. Говоря сельским языком, как же росточку пробиться к солнцу, когда рядом колосится столько сорняков? Ведь именно легионеры средней руки занимают место молодежи, получают деньги и не дают прогрессировать и набираться опыта местным воспитанникам. Поэтому и сборная не играет.

— Кстати, о сборной. Июль в чемпионате страны сделали отпускным — матчей в национальном первенстве не проводится. Это сразу казалось странным и непонятным, ведь логичнее играть сейчас, чем в промозглом ноябре, но теперь все встало на свои места. Наша сборная в середине месяца стартует в Таиланд! Команда получила приглашение принять участие в Кубке короля. Помимо белорусов, участие в нем примут сборные команды хозяев (127-я строчка в рейтинге ФИФА), Северной Кореи (114) и Буркина-Фасо (41). БАТЭ, «Шахтер», минское и брестское «Динамо» делегировать своих представителей в команду Игоря Криушенко не смогут — будут выступать в еврокубках. Если, конечно, минчане и солигорчане преодолеют первый раунд квалификации… Парни, играющие за рубежом, тоже не приедут — готовятся к сезону. Отсюда вопрос: кто полетит в Таиланд под видом сборной Беларуси? Игорь Криушенко порталу football.by на этот вопрос ответил так: «Поедет кто-то из молодежной сборной, из клубов, которые не задействованы в еврокубках. Ближайший резерв, скажем так. Может, мы кого-то упустили из чемпионата, посмотрим людей». В общем, июль получается действительно отпускным!

— А все равно ведь все без игровой практики сидеть будут — пусть слетают. Мир посмотрят. Нас в минском «Динамо» тоже в путешествие, помню, отправляли: в Алжир, в Иорданию — на дружественные турниры. Правда, было это поздней осенью, в конце сезона. А тут в разгар… Ну что ж: загореть зато можно и посмотреть заодно в деле тех, кто раньше в сборную не привлекался. Молодежь из «Минска», например. Есть там паренек по фамилии Евдокимов — не без способностей мальчишка….