Капитан «Халл Сити» рассказал о работе под руководством Слуцкого

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«Первые тренировки были тяжелыми. Конечно, парни пытались впечатлить нового тренера. Мы много работали с мячом, затем занимались в тренажерном зале, а затем было одно из самых сложных беговых занятий, что я помню. Если в отпуске не держать себя в форме, выдержать такое невозможно», — сказал Доусон.

По словам 33-летнего англичанина, Слуцкий всегда открыт для общения. «Он мне звонил во время отпуска, затем у нас была переписка. У него очень высокие стандарты, и мы должны им соответствовать. Он всегда открыт к диалогу с каждым игроком, это очень хорошо. С тренером важно иметь хороший контакт, но в конце концов все зависит от нашей работы на поле», — добавил футболист.