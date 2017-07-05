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5 июля 2017, 10:01 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Капитан «Халл Сити» рассказал о работе под руководством Слуцкого

Капитан английского ФК «Халл Сити» Майкл Доусон рассказал о первых тренировках под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого. Слова футболиста приводит пресс-служба клуба.

Капитан английского ФК <span class=error>Халл</span> Сити Майкл <span class=error>Доусон</span> рассказал о первых тренировках под руководством российского специалиста Леонида <span class=error>Слуцкого</span>. Слова футболиста приводит <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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«Первые тренировки были тяжелыми. Конечно, парни пытались впечатлить нового тренера. Мы много работали с мячом, затем занимались в тренажерном зале, а затем было одно из самых сложных беговых занятий, что я помню. Если в отпуске не держать себя в форме, выдержать такое невозможно», — сказал Доусон.

По словам 33-летнего англичанина, Слуцкий всегда открыт для общения. «Он мне звонил во время отпуска, затем у нас была переписка. У него очень высокие стандарты, и мы должны им соответствовать. Он всегда открыт к диалогу с каждым игроком, это очень хорошо. С тренером важно иметь хороший контакт, но в конце концов все зависит от нашей работы на поле», — добавил футболист.

Слуцкий стал главным тренером «Халл Сити» 9 июня. Он стал первым россиянином, возглавившим команду с Туманного Альбиона. Перед 46-летним специалистом поставлена задача вернуть клуб в английскую премьер-лигу, которую он покинул по итогам минувшего сезона. Первым соперником Халл Сити под руководством Слуцкого будет бирмингемская «Астон Вилла».

Халл Сити
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