Орье за € 25 млн может перейти из ПСЖ в «Ювентус»

Агент 24-летнего футболиста осведомлён об этом и намерен встретиться с представителями «старой синьоры», — сообщает Sky Sport Italia. Сумма сделки может составить € 24 млн.

Если сделка состоится, ивуарийский защитник займёт место Дани Алвеша, который покинул команду. Также «Ювентус» заинтересован в услугах полузащитника Блеза Матюиди, но его «ПСЖ» не продаст меньше чем € 30 млн. Туринцы же ранее предложили € 15 млн.

Отметим, что контракт Сержа Орье с «ПСЖ» действует до лета 2019 года.