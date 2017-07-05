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5 июля 2017, 10:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Орье за € 25 млн может перейти из ПСЖ в «Ювентус»

Защитник «ПСЖ» Серж Орье интересен «Ювентусу».

Агент 24-летнего футболиста осведомлён об этом и намерен встретиться с представителями «старой синьоры», — сообщает Sky Sport Italia. Сумма сделки может составить € 24 млн.

Если сделка состоится, ивуарийский защитник займёт место Дани Алвеша, который покинул команду. Также «Ювентус» заинтересован в услугах полузащитника Блеза Матюиди, но его «ПСЖ» не продаст меньше чем € 30 млн. Туринцы же ранее предложили € 15 млн.

Отметим, что контракт Сержа Орье с «ПСЖ» действует до лета 2019 года.

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