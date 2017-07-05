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5 июля 2017, 9:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» нацелилась на полузащитника «Коринтианса» Педриньо

Тренерский штаб «Барселоны» проявляет интерес к полузащитнику атакующего плана «Коринтианса» Педриньо, сообщает UOL.

Согласно информации источника, каталонский клуб намерен добиться приоритетного права приобретения 19-летнего футболиста, который считается одной из восходящих звёзд бразильского футбола. Испанский гранд наверняка сможет иметь такое право с 2018 или 2019 года, но в «Барселоне» есть опасения, что тогда трансферная стоимость Педриньо может удвоиться. В данный момент бразильский клуб оценивает своего игрока в € 10−15 млн.

Действующее соглашение Педриньо с «Коринтиансом» в силе до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в услугах полузащитника «Бетиса» Даниеля Себальоса.

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