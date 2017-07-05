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5 июля 2017, 9:30 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

Сумма отступных за Месси после продления контракта с «Барселоной» составит €300 млн

Сумма отступных за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси после продления контракта составит €300 млн, сообщает RT.

Сумма отступных за нападающего Барселоны <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span> после продления контракта составит €300 млн сообщает RT. Увеличить
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По информации Marca, футболист продлит соглашение с каталонским клубом до 2021 или 2022 года. Контракт уже полностью готов, и 15 июля он поставит свою подпись под ним.

Действующее соглашение Месси с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2018 года.

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