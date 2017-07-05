Сумма отступных за Месси после продления контракта с «Барселоной» составит €300 млн
Сумма отступных за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси после продления контракта составит €300 млн, сообщает RT.
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По информации Marca, футболист продлит соглашение с каталонским клубом до 2021 или 2022 года. Контракт уже полностью готов, и 15 июля он поставит свою подпись под ним.
Действующее соглашение Месси с
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