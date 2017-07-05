Санчес решил остаться в «Арсенале»

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По информации La Tercera, 28-летний чилиец, имеющий действующий контракт до 2018 года, решил остаться в стане «канониров». Игроком интересовались «Бавария», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

В прошлом сезоне Санчес, выступающий за «Арсенал» с 2014 года, забил 30 голов и сделал 19 голевых передач в 51 матче во всех турнирах.