ПСЖ не намерен продавать Матюиди меньше чем за € 30 млн

Отмечается, что французы хотят сохранить хавбека в команде и предложить ему новый контракт — прежнее соглашение истекает в 2018 году.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Ювентус» сделает первое предложение «ПСЖ» по трансферу Матюиди — за футболиста сборной Франции «старая синьора» предложит € 15 млн, однако теперь туринскому клубу необходимо увеличить предложение, чтобы заполучить игрока.

Не так давно Матюиди сказал, что не знает, останется ли он в парижском клубе.