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5 июля 2017, 8:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Руни бесплатно перейдёт в «Эвертон» до конца текущей недели

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не был включён в состав команды, которая отправляется в американское турне, сообщает The Sun.

Нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Уэйн</span> <span class=error>Руни</span> не был включён в состав команды которая отправляется в американское турне сообщает The Sun. Увеличить
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По данным источника, это означает, что до конца недели 31-летний форвард подпишет контракт с «Эвертоном».

Руни достанется «ирискам» бесплатно, но они продолжат выплачивать ему немалую зарплату в размере примерно £ 250 тыс. в неделю.

Уэйн начал первые шаги в футболе в «Эвертоне», а с 2002 года начал выступать за основную команду. В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», где выступает до сих пор. Контракт Руни с «красными дьяволами» рассчитан до 2018 года и имеет опцию продления ещё на год.

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