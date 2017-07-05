Источник: Руни бесплатно перейдёт в «Эвертон» до конца текущей недели

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным источника, это означает, что до конца недели 31-летний форвард подпишет контракт с «Эвертоном».

Руни достанется «ирискам» бесплатно, но они продолжат выплачивать ему немалую зарплату в размере примерно £ 250 тыс. в неделю.

Уэйн начал первые шаги в футболе в «Эвертоне», а с 2002 года начал выступать за основную команду. В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», где выступает до сих пор. Контракт Руни с «красными дьяволами» рассчитан до 2018 года и имеет опцию продления ещё на год.