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5 июля 2017, 8:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Данило в «Реале» может заменить Ашраф Хакими

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими может заменить бразильца Данило в главной команде клуба, сообщает AS.

Ашраф в следующем сезоне должен был играть на правах аренды за «Алавес», однако последние события, связанные с Данило, могут изменить ситуацию. Последний близок к переходу в туринский «Ювентус» за € 20 млн. Испанские СМИ писали, что это практически свершившийся факт, несмотря на то что официального подтверждения со стороны клубов ещё не было.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан хочет обеспечить конкуренцию защитнику Даниэлю Карвахалю на правом фланге обороны и считает, что Ашраф вполне подходит на эту роль.

В последнем сезоне Ашраф не провёл в Примере ни одного матча.

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