Гнабри будет отдан в аренду «Хоффенхайму», если Дуг. Коста останется в «Баварии»
Новый полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри может перейти на правах аренды в «Хоффенхайм», сообщает Kicker.
Согласно информации источника, судьба футболиста в следующем сезоне напрямую зависит от хавбека мюнхенцев Дугласа Косты. Если бразильский футболист покинет немецкий гранд, то Гнабри останется в «Баварии». В противном случае он будет набираться опыта в «Хоффенхайме».
«Бавария» приобрела 21-летнего Гнабри у бременского «Вердера» за € 8 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Косты заинтересован туринский «Ювентус».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter