Гнабри будет отдан в аренду «Хоффенхайму», если Дуг. Коста останется в «Баварии»

Согласно информации источника, судьба футболиста в следующем сезоне напрямую зависит от хавбека мюнхенцев Дугласа Косты. Если бразильский футболист покинет немецкий гранд, то Гнабри останется в «Баварии». В противном случае он будет набираться опыта в «Хоффенхайме».

«Бавария» приобрела 21-летнего Гнабри у бременского «Вердера» за € 8 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Косты заинтересован туринский «Ювентус».