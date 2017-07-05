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5 июля 2017, 8:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гнабри будет отдан в аренду «Хоффенхайму», если Дуг. Коста останется в «Баварии»

Новый полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри может перейти на правах аренды в «Хоффенхайм», сообщает Kicker.

Согласно информации источника, судьба футболиста в следующем сезоне напрямую зависит от хавбека мюнхенцев Дугласа Косты. Если бразильский футболист покинет немецкий гранд, то Гнабри останется в «Баварии». В противном случае он будет набираться опыта в «Хоффенхайме».

«Бавария» приобрела 21-летнего Гнабри у бременского «Вердера» за € 8 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Косты заинтересован туринский «Ювентус».

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