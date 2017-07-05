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5 июля 2017, 8:39 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Назначение судей и инспекторов на матчи 19-го тура Премьер-Лиги

Департамент судейства и инспектирования определил арбитров для обслуживания матчей 19-го тура Премьер-Лиги.

Департамент судейства и инспектирования определил арбитров для обслуживания матчей 19-го тура <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Премьер-Лига
19-й тур

6 июля

«Астана» — «Кайсар»
Судьи: Игорь Алешин (Павлодар), Илашбек Орунбаев (Шымкент), Нурлан Джаспенов (Алматы)
Дополнительные ассистенты: Алексей Бобров (Караганда), Иван Филатов (Сарань)
Резервный судья: Арман Исмуратов (Астана)
Инспектор: Николай Бублинский (Караганда)

8 июля

«Атырау» — «Тараз»
Судьи: Данияр Сахи, Галымжан Айжигитов, Торебек Жаксалык (все — Кызылорда)
Резервный судья: Анатолий Ходин (Атырау)
Инспектор: Сергей Кенетаев (Астана)

«Актобе» — «Окжетпес»
Судьи: Александр Алиев, Александр Павлов, Серик Кошкаров (все — Алматы)
Резервный судья: Бахыт Кызылбаев (Актобе)
Инспектор: Виктор Заякин (Семей)

9 июля

«Акжайык» — «Кайрат»
Судьи: Тимур Кумашев (Астана), Андрей Попов, Семен Журавлев (оба — Павлодар)
Резервный судья: Болат Карлибаев (Уральск)
Инспектор: Валерий Агеев (Костанай)

«Ордабасы» — «Шахтер»
Судьи: Айдын Рахимбаев (Алматы), Виталий Дерцапф (Уральск), Сергей Попов (Астана)
Резервный судья: Фуркат Атажанов (Шымкент)
Инспектор: Юрий Ярышев (Павлодар)

10 июля

«Иртыш» — «Тобол»
Судьи: Денис Измайлов (Талдыкорган), Денис Лабашов, Сергей Калачев (оба — Атырау)
Резервный судья: Григорий Московченко (Павлодар)
Инспектор: Жумагали Мумбаев (Шымкент).

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