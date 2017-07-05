Назначение судей и инспекторов на матчи 19-го тура Премьер-Лиги
Департамент судейства и инспектирования определил арбитров для обслуживания матчей 19-го тура
Премьер-Лиги.
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Премьер-Лига
19-й тур
6 июля
«Астана» — «Кайсар»
Судьи: Игорь Алешин (Павлодар), Илашбек Орунбаев (Шымкент), Нурлан Джаспенов (Алматы)
Дополнительные ассистенты: Алексей Бобров (Караганда), Иван Филатов (Сарань)
Резервный судья: Арман Исмуратов (Астана)
Инспектор: Николай Бублинский (Караганда)
8 июля
«Атырау» — «Тараз»
Судьи: Данияр Сахи, Галымжан Айжигитов, Торебек Жаксалык (все — Кызылорда)
Резервный судья: Анатолий Ходин (Атырау)
Инспектор: Сергей Кенетаев (Астана)
«Актобе» — «Окжетпес»
Судьи: Александр Алиев, Александр Павлов, Серик Кошкаров (все — Алматы)
Резервный судья: Бахыт Кызылбаев (Актобе)
Инспектор: Виктор Заякин (Семей)
9 июля
«Акжайык» — «Кайрат»
Судьи: Тимур Кумашев (Астана), Андрей Попов, Семен Журавлев (оба — Павлодар)
Резервный судья: Болат Карлибаев (Уральск)
Инспектор: Валерий Агеев (Костанай)
«Ордабасы» — «Шахтер»
Судьи: Айдын Рахимбаев (Алматы), Виталий Дерцапф (Уральск), Сергей Попов (Астана)
Резервный судья: Фуркат Атажанов (Шымкент)
Инспектор: Юрий Ярышев (Павлодар)
10 июля
«Иртыш» — «Тобол»
Судьи: Денис Измайлов (Талдыкорган), Денис Лабашов, Сергей Калачев (оба — Атырау)
Резервный судья: Григорий Московченко (Павлодар)
Инспектор: Жумагали Мумбаев (Шымкент).
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