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5 июля 2017, 8:27 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун определился с игровым номером

Новобранец БАТЭ Станислав Драгун определился с игровым номером. В составе «желто-синих» он будет выступать под 21-м номером. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Новобранец <span class=error>БАТЭ</span> Станислав Драгун определился с игровым номером. В составе желто-синих он будет выступать под 21-м номером. Об этом сообщает официальный сайт команды. Увеличить
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В понедельник 29-летний полузащитник уже приступил к тренировкам с командой. Мотив Драгуна. Почему БАТЭ, а не «Динамо» Станислав Драгун: некоторые из фанатов «Динамо» очень быстро забыли все хорошее, что я для них сделал. Это мне непонятно Станислав Драгун: если бы Юрий Чиж захотел моего возвращения в «Динамо», именно так и произошло бы.

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