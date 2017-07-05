Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун определился с игровым номером
Новобранец БАТЭ Станислав Драгун определился с игровым номером. В составе «желто-синих» он будет выступать под 21-м номером. Об этом сообщает официальный сайт команды.
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В понедельник 29-летний полузащитник уже приступил к тренировкам с командой. Мотив Драгуна. Почему БАТЭ, а не «Динамо» Станислав Драгун: некоторые из фанатов «Динамо» очень быстро забыли все хорошее, что я для них сделал. Это мне непонятно Станислав Драгун: если бы Юрий Чиж захотел моего возвращения в «Динамо», именно так и произошло бы.
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