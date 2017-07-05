Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30284308/
5 июля 2017, 1:54 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Англичанка потратила 800 фунтов на 20 татуировок с Моуринью

Англичанка Вивьен Бадикот сделала 20 татуировок с упоминанием главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Об этом сообщает Mirror.

Англичанка <span class=error>Вивьен</span> Бадикот сделала 20 татуировок с упоминанием главного тренера Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span>. Ее муж Том Бадикот оплатил все нательные изображения потратив около 800 фунтов из своих пенсионных сбережений. 59-летняя поклонница отметила что супруг с пониманием относится к ее пристрастию. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я редко выхожу в город и возвращаюсь без новой татуировки с Жозе. У меня уже есть 20. Он не просто особенный, он единственный. Я умру, если увижу его. Он великолепен. Каждый раз, когда я открываю газету и вижу фотографию Моуринью, у меня подкашиваются ноги», — рассказала фанатка.

Ее муж, Том Бадикот, оплатил все нательные изображения, потратив около 800 фунтов из своих пенсионных сбережений. 59-летняя поклонница отметила, что супруг с пониманием относится к ее пристрастию.

21 июня прокуратура Мадрида обвинила Моуринью в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,3 миллиона евро. Бывший наставник «Реала» не отчитался о своей прибыли в подоходных декларациях за 2011 и 2012 годы.

В сезоне-2016/2017 Моуринью привел «Манчестер Юнайтед» к победе в Суперкубке Англии, Кубке лиги и Лиге Европы. Вместе с лондонским «Челси» португалец трижды выигрывал Премьер-лигу, а с «Реалом» становился первым в испанской Примере. Тренер дважды выигрывал Лигу чемпионов — в 2004 году с «Порту» и в 2010 с миланским «Интером».

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса