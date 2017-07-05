Англичанка потратила 800 фунтов на 20 татуировок с Моуринью

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«Я редко выхожу в город и возвращаюсь без новой татуировки с Жозе. У меня уже есть 20. Он не просто особенный, он единственный. Я умру, если увижу его. Он великолепен. Каждый раз, когда я открываю газету и вижу фотографию Моуринью, у меня подкашиваются ноги», — рассказала фанатка.

Ее муж, Том Бадикот, оплатил все нательные изображения, потратив около 800 фунтов из своих пенсионных сбережений. 59-летняя поклонница отметила, что супруг с пониманием относится к ее пристрастию.

21 июня прокуратура Мадрида обвинила Моуринью в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,3 миллиона евро. Бывший наставник «Реала» не отчитался о своей прибыли в подоходных декларациях за 2011 и 2012 годы.