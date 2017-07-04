Пепе стал игроком «Бешикташа»

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Контракт защитника с мадридским клубом истёк в конце июня этого года, и он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Пепе мог перейти в «ПСЖ», но стороны не сумели уладить все детали, и переход не состоялся.

Пепе выступал за «Реал» с 2007 года и сыграл более 300 матчей. В составе мадридской команды защитник выиграл 14 трофеев.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">DEAL DONE: Pepe has completed him move to Beşiktaş from Real Madrid. He rejected the chance to play for PSG. (Source: <a href="https://twitter.com/Besiktas">@Besiktas</a>) <a href="https://t.co/VO4dCBPZOI">pic.twitter.com/VO4dCBPZOI</a></p>— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) <a href="https://twitter.com/DeadlineDayLive/status/882334271305904132">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>