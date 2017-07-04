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4 июля 2017, 23:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пепе стал игроком «Бешикташа»

Бывший защитник «Реала» Пепе стал игроком «Бешикташа». В «Твиттере» была опубликована фотография португальца в футболке турецкой команды, подписывающего контракт.

Бывший защитник Реала <span class=error>Пепе</span> стал игроком Бешикташа. В <span class=error>Твиттере</span> была опубликована <span class=stop>фото</span><span class=error>графия</span> португальца в футболке турецкой команды подписывающего контракт. Увеличить
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Контракт защитника с мадридским клубом истёк в конце июня этого года, и он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Пепе мог перейти в «ПСЖ», но стороны не сумели уладить все детали, и переход не состоялся.

Пепе выступал за «Реал» с 2007 года и сыграл более 300 матчей. В составе мадридской команды защитник выиграл 14 трофеев.

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