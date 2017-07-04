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4 июля 2017, 23:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«ПСЖ» предложил Мбаппе в два раза большую зарплату, чем «Реал»

«ПСЖ» предложил нападающему «Монако» Кильяну Мбаппе зарплату 12 миллионов евро в год — это в два раза больше до уплаты налогов, чем предлагает «Реал», утверждает испанский телеканал Telecinco.

<span class=error>ПСЖ</span> предложил нападающему Монако <span class=error>Кильяну</span> <span class=error>Мбаппе</span> зарплату 12 миллионов евро в год — это в два раза больше до уплаты налогов чем предлагает Реал. Увеличить
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«Королевский клуб» готов предложить 18-летнему французу лишь шесть миллионов. При этом отмечается, что подоходный налог во Франции — 75 процентов, а в Испании — 45.

​Ранее появилась информация, что отец Мбаппе встречался с руководством «ПСЖ» по вопросу трансфера игрока. Сам футболист, несмотря на интерес со стороны топ-клубов, хотел бы на год остаться в «Монако», чтобы точно иметь практику перед ЧМ-2018.

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