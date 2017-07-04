«ПСЖ» предложил Мбаппе в два раза большую зарплату, чем «Реал»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Королевский клуб» готов предложить 18-летнему французу лишь шесть миллионов. При этом отмечается, что подоходный налог во Франции — 75 процентов, а в Испании — 45.