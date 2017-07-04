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4 июля 2017, 23:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Франческоли: Дриусси уже не игрок «Ривер Плейт», но оплаты от «Зенита» нет

Представитель руководства «Ривер Плейт» Энцо Франческоли сообщил, что нападающий Себастьян Дриусси, на которого претендует «Зенит», покинет аргентинский клуб.

Представитель руководства <span class=error>Ривер</span> <span class=error>Плейт</span> <span class=error>Энцо</span> <span class=error>Франческоли</span> сообщил что нападающий Себастьян Дриусси на которого претендует Зенит покинет аргентинский клуб. Увеличить
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«Мыслями Дриусси в другом месте, поэтому его нет с нами здесь, в Парагвае. Себастьян не играет за “Ривер Плейт”, поскольку он уже не футболист нашего клуба. Но оплаты от “Зенита” нет. Трансфер откладывается из-за всей этой шумихи, связанной с допинговым скандалом. При этом интерес к Себастьяну проявляют и другие клубы, но “Зенит” их опережает», — приводит слова Франческоли El Grafico.

В текущем сезоне Дриусси провёл 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов и отдал три голевые передачи. 5 июля «Ривер Плейт» проведёт гостевой матч 1/8 финала Кубка Либертадорес с «Гуарани».

Зенит
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