Франческоли: Дриусси уже не игрок «Ривер Плейт», но оплаты от «Зенита» нет

«Мыслями Дриусси в другом месте, поэтому его нет с нами здесь, в Парагвае. Себастьян не играет за “Ривер Плейт”, поскольку он уже не футболист нашего клуба. Но оплаты от “Зенита” нет. Трансфер откладывается из-за всей этой шумихи, связанной с допинговым скандалом. При этом интерес к Себастьяну проявляют и другие клубы, но “Зенит” их опережает», — приводит слова Франческоли El Grafico.



В текущем сезоне Дриусси провёл 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов и отдал три голевые передачи. 5 июля «Ривер Плейт» проведёт гостевой матч 1/8 финала Кубка Либертадорес с «Гуарани».