Франческоли: Дриусси уже не игрок «Ривер Плейт», но оплаты от «Зенита» нет
Представитель руководства «Ривер Плейт» Энцо Франческоли сообщил, что нападающий Себастьян Дриусси, на которого претендует «Зенит», покинет аргентинский клуб.
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«Мыслями Дриусси в другом месте, поэтому его нет с нами здесь, в Парагвае. Себастьян не играет за “Ривер Плейт”, поскольку он уже не футболист нашего клуба. Но оплаты от “Зенита” нет. Трансфер откладывается
В текущем сезоне Дриусси провёл 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов и отдал три голевые передачи. 5 июля «Ривер Плейт» проведёт гостевой матч 1/8 финала Кубка Либертадорес с «Гуарани».
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