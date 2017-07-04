В матче за Суперкубок Польши будет опробована система видеоповторов

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О том, планирует ли польский союз использовать видеоповторы во время матчей чемпионата или Кубка Польши, не сообщается.

Этим летом система видеоповторов была опробована на Кубке конфедераций и молодёжном чемпионате мира.