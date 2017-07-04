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4 июля 2017, 23:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В матче за Суперкубок Польши будет опробована система видеоповторов

Польский футбольный союз (PZPN) на своём официальном сайте объявил, что сегодня, 4 июля, получил от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) одобрение на использование системы VAR (видеопомощник арбитра). Она будет опробована уже 7 июля в матче за Суперкубок Польши между «Легией» и «Аркой», который состоится в Варшаве.

Польский футбольный союз (<span class=error>PZPN</span>) на своём официальном сайте объявил что сегодня 4 июля получил от Международного совета футбольных ассоциаций (<span class=error>IFAB</span>) одобрение на использование системы VAR (<span class=error>видеопомощник</span> арбитра). Увеличить
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О том, планирует ли польский союз использовать видеоповторы во время матчей чемпионата или Кубка Польши, не сообщается.

Этим летом система видеоповторов была опробована на Кубке конфедераций и молодёжном чемпионате мира.

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