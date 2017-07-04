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4 июля 2017, 22:55 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Санчес решил пересмотреть предложение «Арсенала»

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес не торопится покидать лондонский «Арсенал». Об этом сообщает La Tercera.

Нападающий сборной Чили <span class=error>Алексис</span> <span class=error>Санчес</span> не торопится покидать лондонский Арсенал. Об этом сообщает La Tercera. Увеличить
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По информации источника, форвард принял решение еще раз изучить предложение «пушкарей» о продлении действующего контракта.

Отмечается, что «Манчестер Сити» готов выполнить все требования игрока по заработной плате, но футболист хочет все тщательно обдумать. Также источник уверяет, что «Бавария» не выбыла из борьбы за Санчеса и по-прежнему проявляет к нему интерес.

Добавим, что в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Алексис заявил, что уже определился со своим будущим.

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