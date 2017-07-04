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4 июля 2017, 22:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Капитан «Халла»: Слуцкий задаёт высокие стандарты и открыт к разговору

Капитан «Халл Сити» Майкл Доусон поделился впечатлениями от нового главного тренера «тигров» Леонида Слуцкого, а также рассказал о первой тренировке под руководством российского специалиста.

Капитан <span class=error>Халл</span> Сити Майкл <span class=error>Доусон</span> поделился впечатлениями от нового главного тренера тигров Леонида <span class=error>Слуцкого</span> а также рассказал о первой тренировке под руководством российского специалиста. Увеличить
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«Во время летнего отпуска Слуцкий позвонил мне, а потом мы ещё раз пообщались во время перерыва между понедельничными тренировками. Мы знаем, чего он ждёт от нас, и должны выполнить поставленные задачи. Как и все тренеры, Слуцкий задаёт высокие стандарты, и мы должны соответствовать им.

Слуцкий открыт к разговору, и это здорово, поскольку важно иметь тренера, с которым можно сесть и пообщаться. Но в любом случае мы понимаем, что он главный.

Первая тренировка была очень тяжелой. Утром у нас было много работы с мячом, затем мы отправились в тренажерный зал, а потом у нас была одна из самых тяжелых беговых тренировок, в которых мне приходилось участвовать. Это было занятие, которое невозможно хорошо закончить, если в отпуске ты не держал себя в тонусе. Никакого отдыха не намечается, нужно продолжать двигаться дальше, — сказал Доусон в интервью пресс-службе «Халла».

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