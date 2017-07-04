Капитан «Халла»: Слуцкий задаёт высокие стандарты и открыт к разговору

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«Во время летнего отпуска Слуцкий позвонил мне, а потом мы ещё раз пообщались во время перерыва между понедельничными тренировками. Мы знаем, чего он ждёт от нас, и должны выполнить поставленные задачи. Как и все тренеры, Слуцкий задаёт высокие стандарты, и мы должны соответствовать им.

Слуцкий открыт к разговору, и это здорово, поскольку важно иметь тренера, с которым можно сесть и пообщаться. Но в любом случае мы понимаем, что он главный.