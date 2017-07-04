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4 июля 2017, 21:35 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хосеп Гвардьола: Все говорят, я должен измениться. А я отвечаю: «Это вы должны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола отметил, что не собирается менять свою игровую философию. По его словам, от болельщиков он чувствует поддержку.

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардьола</span> отметил что не собирается менять свою игровую философию. Увеличить
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— Все говорят, что мне надо измениться, — цитирует Гвардьолу lesportiudecatalunya.cat. — Я на это отвечаю: «Это вы должны измениться». Я не изменю свою философии. Работать в другой манере я не могу.

Здесь, как и везде, играют 11 на 11 на таком же поле. Здесь больше дозволено, а игра более равная. Здесь есть контратаки. Шесть команд с большими финансовыми возможностями борются за титул. Я считаю, что команда будет побеждать, если играет хорошо.

Болельщики хорошо настроены по отношению к команде. Здесь нет таких критических настроений, как в Испании. Они не свистят, а помогают.

Манчестер Сити
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