Хосеп Гвардьола: Все говорят, я должен измениться. А я отвечаю: «Это вы должны»

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— Все говорят, что мне надо измениться, — цитирует Гвардьолу lesportiudecatalunya.cat. — Я на это отвечаю: «Это вы должны измениться». Я не изменю свою философии. Работать в другой манере я не могу.

Здесь, как и везде, играют 11 на 11 на таком же поле. Здесь больше дозволено, а игра более равная. Здесь есть контратаки. Шесть команд с большими финансовыми возможностями борются за титул. Я считаю, что команда будет побеждать, если играет хорошо.

Болельщики хорошо настроены по отношению к команде. Здесь нет таких критических настроений, как в Испании. Они не свистят, а помогают.