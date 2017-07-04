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4 июля 2017, 20:23 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Челси» подписал новый контракт с форвардом Абрахамом и отдал его в аренду «Суонси»

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Футбольный клуб «Челси» заключил новое долгосрочное соглашение с нападающим Тэмми Абрахамом и отдал его в аренду валлийскому «Суонси», сообщается на официальном сайте лондонской команды.

Новый контракт с «Челси» подписан на пять лет. Арендное соглашение 19-летнего игрока в «Суонси» рассчитано на один сезон.

Абрахам является воспитанником «Челси», за основной состав команды сыграл 2 матча. Прошлый сезон форвард провел на правах аренды в клубе второго по силе дивизиона чемпионата Англии (Championship) «Бристоль Сити», приняв участие в 48 матчах и забив 26 мячей.

Гол Абрахама в ничейном матче с «Шэффилд Уэнсдей» (2:2) стал самым быстрым голом в истории Championship, который был забит молодым игроком. Молодой нападающий закончил прошлый сезон, получив в «Бристоль Сити» звания «Лучший игрок года» и «Лучший молодой игрок года».

В активе Абрахама 10 матчей и 3 гола за молодежную сборную Англии, с которой в этом году он дошел до полуфинала чемпионата Европы в Польше.

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